Le bellezze di Bisceglie scenario del progetto “Barbie in Town”

È la scalinata dell’Infinito il soggetto scelto per la copertina del tour di Barbie nella città di Bisceglie (clicca qui). Si chiama “Barbie in Town” l’originalissima idea di Gabriele Del Buono e Pietro Milella, due artisti pugliesi che hanno deciso di pubblicizzare la propria regione in maniera del tutto innovativa: una serie di servizi fotografici che vedono le celebri bambole fotografate – alla stregua di modelle in carne e ossa – in scenari particolarmente suggestivi delle città della Puglia.

Il progetto Barbie in Town nasce per puro caso tramite l’incrocio delle due grandi passioni che accomunano entrambi: la fotografia e il collezionismo delle Barbie. Proprio la necessità di trovare nuovi spazi in cui inserire, come delle modelle, le bambole ha fatto accendere la scintilla che ha poi dato vita al progetto: immortalare con una serie di scatti gli scenari mozzafiato delle città pugliesi. Dopo lo strepitoso successo del reportage sulla città di Bari, i due autori hanno quindi deciso di estendere il tour a tutta la regione, con “puntate speciali” dedicate a città come Napoli, Tirana e Potenza. Macchina fotografica e penna alla mano, Gabriele del Buono e Pietro Milella attraversano dunque il tacco d’Italia città per città lasciando, oltre agli scatti artistici, una serie di note sulla storia, le tradizioni e i punti di interesse della città.

Anche Bisceglie, dunque, ha ospitato il tour di Barbie e delle sue colleghe, che hanno “visitato” alcune delle molte attrattive che la città ha da offrire: il centro storico, l’Anfiteatro, il Castello, il Palazzuolo e tanti altri punti d’interesse, puntualmente fotografati e postati sul blog. La galleria fotografica è poi integrata da un esaustivo articolo che racconta – a grandi linee – la storia della città e dei suoi monumenti principali. «Il nostro scopo», raccontano Del Buono e Milella, «è quello di raccontare la Puglia in modo diverso, affiancando ai luoghi più amati quelli nascosti e sconosciuti ai più, con l’ausilio di una modella d’eccezione, Barbie».