Bando Tutela beni culturali, Circolo Lettori – Presidio del Libro ottiene 12mila euro dalla Regione

E’ stata approvata dalla Regione Puglia la Graduatoria Provvisoria in materia di Cultura “Azione 4 CUP CUMULATIVO B31J20000300002 e Azione 5 CUP CUMULATIVO B31J20000290002. – Impegno di spesa soggetti beneficiari dei contributi della Cultura“.

Tra i beneficiari del contributo regionale anche il Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie che otterrà 12.810 euro su un totale di 21.510 euro richiesti per la realizzazione del progetto dal titolo “La parola che cura – Viaggiare per non perdersi”.

Ad annunciarlo è stata sui canali social la responsabile della realtà culturale cittadina prof.ssa Rosa Leuci. Finalità dei progetti presentati è la promozione, la tutela e la valorizzazione dei beni e attività culturali legate al territorio della Regione Puglia.