Ballerino biscegliese “fa volare” Cesare Cremonini nel videoclip di “Ciao” / VIDEO

Da oggi, venerdì 18 settembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali ecco che arriva “Ciao”, il nuovo singolo del cantautore bolognese Cesare Cremonini, “che sarà accompagnato da un video spaziale“, come egli stesso racconta sui personali canali social.

E’ proprio per la realizzazione del “video spaziale”, all’artista nato con la band Lunapop, poi affermatosi come solista, è venuto incontro un biscegliese: Roberto Vitelli, 31enne danzatore della Compagnia Eleina D, ha preparato Cremonini da un punto di vista tecnico e artistico attraverso vere e proprie lezioni di danza aerea.

Roberto Vitelli, ballerino di danza aerea, acrobata, tra i protagonisti di “Hell in the Cave” nelle Grotte di Castellana e di vari tour in tutta Italia, come con “Cappuccetto Rosso – La luna nel letto” con coreografie di Vito Cassano, ha letteralmente fatto volare Cesare Cremonini nel videoclip di “Ciao”.

“Il video, il 30° dei miei venti anni di carriera, è rivoluzionario“, afferma lo stesso Cremonini, “e utilizza per la prima volta in Italia un virtual set in real-time per la realizzazione di immagini in 3D. Si tratta dell’ultima frontiera delle produzioni video cinematografiche“.

“Intanto è stato bellissimo riprendere l’attività dopo un lungo periodo di stop forzato“, ci spiega Roberto, “Riprendere con un progetto così interessante e stimolante è stato ancora più bello. Voglio ringraziare la Compagnia Eleina D che mi ha designato quale portavoce del gruppo in questa esperienza. La cosa stupenda del mio lavoro è anche quella ritrovarsi a lavorare a stretto contatto con uno dei cantautori più noti e amati del panorama musicale nazionale, oltre che uno degli artisti che più apprezzo e seguo proprio per la profondità dei suoi testi“, conclude entusiasta Roberto Vitelli.