Avvistamenti XXI: un workshop di composizione musiche per cinema con Gabriele Panico

L’associazione Canudo ETS organizza, dal 21 al 30 dicembre 2023, al Politeama Italia di Bisceglie, la ventunesima edizione di Avvistamenti, il festival diretto da Antonio Musci e Daniela Di Niso e realizzato nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023, con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission – risorse liberate POR Puglia 2000-2006, Misura 2.1 e con il patrocinio della Città di Bisceglie. Il festival si apre quest’anno con un workshop di ideazione e composizione di musiche originali per il cinema, intitolato Filmuzik, a cura del compositore e musicologo Gabriele Panico, in programma nella sezione Sonimage. Il corso, completamente gratuito, si svolgerà il 21 e 22 dicembre 2023, dalle ore 16.00 alle 18.00, al Palazzo Tupputi di Bisceglie.

Le attività coinvolgeranno un numero massimo di 10 partecipanti, che saranno selezionati tra coloro che avranno effettuato l’iscrizione entro e non oltre il 17 dicembre, inviando la scheda di iscrizione (scaricabile dal sito www.palazzotupputi.it), debitamente compilata a cura del candidato, all’indirizzo e-mail sonimage@avvistamenti.it.

In incontri dinamici e esperienziali si analizzeranno linguaggi/metodologie/tecniche di scrittura sonora per immagini in movimento. Gli incontri saranno aperti a musicisti di tutte le estrazioni (rock, classica, jazz, elettronica, principianti e professionisti), ma anche a registi, montatori, produttori, critici e a tutte le figure attive nel mondo degli audiovisivi. Ai partecipanti è richiesto di essere preferibilmente muniti di proprio strumento o di laptop con un qualsiasi software audio. Il workshop si rivolge ad attenti ascoltatori e/o appassionati di musica, praticanti (a qualsiasi livello) di strumenti musicali e di composizione, studiosi e scrittori (a qualsiasi livello) in materia di musica e cinema. La selezione dei partecipanti sarà comunicata per tempo ai recapiti indicati nella scheda di iscrizione.

Panico, dalla fine degli anni ’90, esplora l’universo sonoro contemporaneo lavorando sui possibili sviluppi dei linguaggi musicali moderni. La sua musica per solisti, formazioni cameristiche e orchestre, con strumenti acustici e trattamenti elettronici, è di frequente ospite in numerosi festival nazionali e continentali. Ha firmato numerose colonne sonore per il cinema, la televisione e la pubblicità e ha sonorizzato numerosi eventi di arte contemporanea, di comunicazione multimediale e di carattere fieristico-espositivo. È anche consulente per l’arte e il multimedia per importanti società editrici pubbliche e private.