Avvistamenti, stasera la seconda serata con proiezioni, sonorizzazioni e video-performance

Dopo la prima serata di Avvistamenti, che ha visto ospiti Mauro Santini per la rassegna Made in Italy e Gabriele Panico con due sonorizzazioni inedite realizzate per Sonimage, il festival diretto da Antonio Musci e Daniela Di Niso prosegue nel suo omaggio al maestro Robert Cahen, pioniere della videoarte internazionale e protagonista in questi giorni di una serie di attività a Bisceglie, tra proiezioni e workshop.

Il programma del 28 dicembre comincia alle ore 18.30 al Politeama Italia, con il secondo atto della rassegna Made in Italy, dedicata ai film di Salvatore Insana, di cui saranno proiettati: Beltemponero (2023), Dias in luminis oras (2023) e Sogno più non ricordo (2023), quest’ultimo realizzato con il collettivo Dehors/Audela, fondato nel 2011 dal regista insieme alla performer e coreografa Elisa Turco Liveri, con cui porta avanti la ricerca sui luoghi di confine, laddove ibrido e indefinito si manifestano.

La serata prosegue con una video-performance dell’artista multimediale pugliese Veronica Liuzzi, Lieve (2018), nella quale luce e suono entrano in relazione con il corpo e con lo spazio. Il corpo del performer interagisce con una scenografia digitale, dando vita ad una suggestiva riflessione sul rapporto tra utilizzo consapevole e spreco di risorse alimentari.

Alle 20.30 si continuerà con la rassegna dedicata al maestro francese Cahen, con la proiezione di Sept Visions fugitives (1995-97), Felix Arabia – Yémen, un goût d’éternité (2022), Sanaa, passages en noir (2007), seguita dalla sonorizzazione inedita, eseguita dal vivo dalla musicista Mariasole De Pascali, de La notte delle bugie (1993) di Cahen e Il suo passaggio (2023) di Insana. La serata si conclude con un incontro con gli autori, condotto da Bruno Di Marino e Gabriele Panico.

La ventunesima edizione di Avvistamenti (non) è un Festivalè realizzata nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission – risorse liberate POR Puglia 2000-2006, Misura 2.1 e con il patrocinio della Città di Bisceglie.