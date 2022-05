Autrice biscegliese di origine tunisine Sara Ben Brahim vince concorso letterario Lingua Madre

La vincitrice del Premio Speciale Giuria Popolare del Concorso letterario nazionale Lingua Madre dedicato alle donne migranti (o di origine straniera) residenti in Italia è un’autrice originaria della Tunisia residente a Bisceglie: Sara Ben Brahim con il racconto Fiorire al mondo.

Sara Ben Brahim, nel suo racconto, traccia una storia evocativa e intimistica che, partendo da un vissuto concreto, propone spunti critici a proposito della paura del diverso e di credenze errate. La Premiazione si svolgerà nell’ambito del XXXIV Salone Internazionale del Libro, lunedì 23 maggio alle ore 14.45 al Lingotto Fiere di Torino. I racconti selezionati saranno raccolti nel volume Lingua Madre Duemilaventidue. Racconti di donne straniere in Italia (Edizioni SEB27), che sarà edito in autunno

Il Concorso letterario nazionale Lingua Madre è un progetto permanente della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino, nato nel 2005 da un’idea di Daniela Finocchi, che opera sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura con il patrocinio di Ministero della Cultura, We Women for Expo, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Pubblicità Progresso Fondazione per la Comunicazione Sociale.