Associazione 21, ultimo incontro “Common Ground”: riflessione sull’ambiente

Questo pomeriggio, 20 dicembre alle 17 il quarto e ultimo incontro di Common Ground. Si chiude con una riflessione sull’Ambiente il percorso di formazione alla cittadinanza attiva organizzato da Associazione 21 insieme a Cercasi un fine. A guidare l’incontro Maria Panza, responsabile regionale WWF per l’educazione ambientale.

Dopo i primi due incontri a Palazzo Tupputi, Common Ground è passato in modalità web a causa dell’emergenza sanitaria. Appuntamento quindi domenica 20 dicembre alle 17 sulla piattaforma Google Meet.



“Occuparsi della questione ambientale – spiega Maria Panza – significa, prima di tutto, imparare dall’ambiente. La presa di consapevolezza che si va diffondendo sulla cura e la salvaguardia dell’ambiente ha bisogno di un riconoscimento fondamentale, ovvero che nell’ambiente ci viviamo, ci muoviamo, esistiamo. Comprenderne le dinamiche serve per capire il come muoverci in ecosistema che ci preserva, ci conserva e ci tutela. Per questo motivo, dunque, imparare dall’ecosistema significa salvaguardare noi stessi”.

L’incontro, dal titolo “L’ambiente necessario”, è come sempre aperto a tutti e sarà possibile intervenire con domande e riflessioni sul tema. Per partecipare sarà sufficiente contattare l’Associazione 21 per ricevere il link di accesso all’incontro. Per questo sono disponibili l’indirizzo info@21bisceglie.it, il numero whatsapp 3473517036 e i canali social dell’Associazione 21 su Facebook e Instagram.