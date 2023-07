Associazione 21, Strada Santa Margherita si anima di suoni, colori e tradizione

Torna anche quest’anno ‘Santa Margherita in festa’, appuntamento organizzato da Associazione 21 giunto ormai alla terza edizione. Venerdì 21 luglio dalle ore 20.00 Strada Santa Margherita si animerà di suoni, colori e tradizione, un modo nuovo di vivere la storia e le bellezze di Bisceglie.

“La Chiesa di Santa Margherita è dove oggi la vediamo da oltre 826 anni. Un tesoro inestimabile da valorizzare, tutelare a far conoscere. È questo che anima il lavoro dei giovani dell’Associazione 21 e della delegazione FAI di Andria Barletta Trani che ogni giorno lavorano per accogliere biscegliesi e turisti tra le mura medievali volute dal giudice Falco nel 1197”, spiegano gli organizzatori.

Per l’edizione 2023 di ‘Santa Margherita in festa’, evento che rientra nel cartellone ‘Estate in blu’ del comune di Bisceglie, Associazione 21 ha coinvolto i bambini del 2° Circolo didattico plesso don Tonino Bello, con la collaborazione della maestra Angela Cosmai, per realizzare una vera e propria rievocazione storica e raccontare il Castello di Bisceglie e la chiesa di Santa Margherita in una maniera davvero speciale.

“Si tratta di una rappresentazione tratta dal libro ‘Non esiste il tempo’ di Margherita Pasquale. Un viaggio alla scoperta del territorio attraverso gli occhi di due visitatori d’eccezione: Rodrigo d’Aragona e Bona Sforza che, giovanissimi, raccontano le bellezze e la storia della nostra Bisceglie. Non siamo professionisti e registi – racconta Stefania Sciancalepore di Associazione 21 – ma ci siamo divertiti molto e siamo sicuri che i bambini saranno in grado di portarvi indietro di alcune centinaia di anni e vi lasceranno a bocca aperta”.

Non solo rappresentazione storica ma, come sempre nella Chiesa di Santa Margherita, arte e cultura con la mostra fotografica “Una Bisceglie Particolare” e la mostra del giovanissimo artista Daniele Di Benedetto. E per finire degustazione di prodotti tipici locali con la collaborazione dell’Associazione Pasticcerie storiche biscegliesi ‘Il sospiro’ e ‘U Chiazzéire – il fruttivendolo di Vito Antonino’.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 21 luglio alle ore 20.00 con partenza della rievocazione storica dal Castello di Bisceglie. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione 21 sui propri canali social e all’indirizzo email info@21bisceglie.it.