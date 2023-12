Associazione 21 e FAI Bat presentano il presepe biscegliese nella chiesa di santa Margherita

Un Presepe ambientato a Bisceglie, tra le mura della città, con Gesù Bambino che nasce sull’Isolotto nel cuore del porto. È l’opera del maestro d’arte Mauro Dell’Olio che sarà svelata e presentata domenica 17 dicembre alle 11.30 nella Chiesa di Santa Margherita.

L’iniziativa, ad ingresso libero e aperta a tutti, è promossa da Associazione 21 insieme al FAI – Delegazione di Andria Barletta Trani. Tra gli ospiti dell’evento l’attore teatrale Natale Di Leo che allieterà i presenti con poesie in dialetto.

Non solo il Presepe Biscegliese, la Chiesa di Santa Margherita ospiterà per tutto il periodo natalizio anche alcune opere della ‘Bisceglie in miniatura’ del maestro Giacinto Galantino.

“Continua senza sosta il progetto di valorizzazione della Chiesa medievale di Santa Margherita, avviato ormai da anni con il FAI e il Comune di Bisceglie”, spiegano da Associazione 21.

Come sempre, anche domenica 17 dicembre sarà possibile visitare la Chiesa di Santa Margherita. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione 21 sui canali social e all’indirizzo mail info@21bisceglie.it