Aspettando Bicomix, Davide Sette ed Ester presentano loro fumetto nel Chiostro Santa Croce

Manca sempre meno al BiComix 2025, il festival del fumetto della città di Bisceglie, e Associazione URCA, prima di entrare nel vivo dell’allestimento della manifestazione, ha deciso di addolcire l’attesa con la presentazione di un fumetto nato proprio da un incontro avvenuto grazie al festival biscegliese: quello tra l’illustratrice e fumettista Ester Santovito e il giornalista e critico cinematografico Davide Sette.

Un incontro che ha portato alla pubblicazione de “Il suono dei tuoi passi faceva il mondo rumoroso”: un’opera suggestiva e struggente che si muove con delicatezza tra la perdita, la memoria e la speranza di un futuro incontro. Un monologo lirico e introspettivo dedicato a chi, ogni mattina, lascia il letto ancora disfatto ed esce di casa per sfidare il sole, avventurandosi nel mattino con la speranza che la vita da affrontare non si riveli troppo dura, per sé come per gli altri.

La presentazione del fumetto di Ester e Davide sarà però anche l’occasione per parlare della Self Island del BiComix e dei tanti progetti e attività a essa associati. “Il suono dei tuoi passi faceva il mondo rumoroso” è infatti una delle numerose autoproduzioni originali che sarà possibile trovare ai banchetti del festival. Quello dell’autoproduzione è un fenomeno a cui da sempre il BiComix guarda con attenzione: una particolare forma di produzione che non viene più vista oggi soltanto come una palestra dove farsi le ossa e grazie alla quale farsi notare da un editore “vero”, ma che sempre più sta diventando un’alternativa strutturata ai percorsi editoriali tradizionali.

Appuntamento martedì 12 agosto, alle ore 19.30, presso il Chiostro della Nuova Biblioteca Comunale di Bisceglie (via Giulio Frisari).