Artevives chiude il 2025 con appuntamenti tra musica e narrazione

Dicembre porta quattro nuovi eventi firmati Artevives aps presso Palazzo Vives Frisari. Gli appuntamenti offrono viaggi musicali che spaziano dal tango argentino alla lirica, passando per narrazioni natalizie dedicate ai più piccoli.

Si parte sabato 6 dicembre alle 20:30 con il duo violino-chitarra di Marcella Mammone e Piergiacomo Buso, che presenta l’album Historias Portenas. Si tratta di un omaggio al patrimonio musicale di Buenos Aires e ai suoi autori più rappresentativi, da Piazzolla a Pujol fino a Claudio Camisassa. Il prezzo del biglietto intero è di 15 euro, ridotto 7 euro.

Secondo appuntamento domenica 14 dicembre alle 19:00, con il duo Re-Imagine, formato da Dario Savino Doronzo e Pietro Gallo. Il concerto propone brani tratti dai progetti Reimagining Opera e Reimagining Aria, dove lirismo italiano e improvvisazione jazz si rincontrano (biglietto intero 15 euro, ridotto 7 euro). Domenica 21 dicembre alle 18:30 spazio alle famiglie con “Le 12 notti di Natale”, spettacolo narrativo con Maria Elena Germinario e le immagini del Kamishibai, teatro di carta giapponese. L’ingresso è a contributo volontario con prenotazione obbligatoria.

Chiusura dell’anno, lunedì 30 dicembre alle 20:30 con il Gran Galà Lirico. Protagonisti il soprano Myriam Marcone, il tenore Nico Franchini e il pianista Emanuele Petruzzella, in una selezione di celebri arie e duetti d’opera (biglietto intero 15 euro, ridotto 7 euro). Tutti i biglietti sono disponibili su Vivaticket o prenotabili via WhatsApp ai numeri 3495452270 e 3423504503. (Foto fonte: ufficio stampa Artevives)