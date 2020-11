“ArteVives”, in streaming l’evento sul mondo dell’arte

In sostituzione della mostra “Il tempo e l’ombra” dell’artista Federica Claudia Soldani, sospesa a seguito dell’ultimo dpcm, “ArteVives” trasmetterà sabato 28 novembre in streaming una chiacchierata virtuale sul mondo dell’arte, a cui parteciperanno la coordinatrice di “ArteVives”, Veronica Sinigaglia e le due curatrici della mostra, Michela Laporta e Caterina Carrozzo, nonché la stessa artista.

A causa delle disposizioni dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’associazione ArteVives ha dovuto sospendere la programmazione della stagione 2020/2021, in una pausa sofferta ma necessaria. “La nostra stagione resta in piedi, con la ferma intenzione di recuperare più avanti gli appuntamenti rimandati a causa del coronavirus”, spiega il direttore artistico di ArteVives, Andrea Zecchillo.

L’inaugurazione del 25 ottobre scorso, dal titolo “Legni a palazzo”, ha rappresentato uno splendido inizio per il progetto artistico-culturale di ArteVives: una giornata all’insegna dell’arte e della musica, attraverso le masterclasses con i maestri Gabriele Mirabassi e Maurizio Marino e l’esposizione di oboi e clarinetti della ditta “Fratelli Patricola”. A conclusione dell’evento, il concerto dal titolo “Gli amori sospesi”, in cui si è esibito il trio composto da Gabriele Mirabassi al clarinetto, Nando Di Modugno alla chitarra e Pierluigi Balducci al basso acustico. “Il tutto è stato realizzato rispettando in maniera attenta e scrupolosa le direttive anti-Covid, a dimostrazione che fare cultura in sicurezza è possibile”, sottolinea il direttore artistico dell’associazione.