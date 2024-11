Art for Rights, centinaia di persone per l’inaugurazione della mostra di Amnesty

In occasione della cerimonia di inaugurazione della X edizione dell’Art for Rights, svoltasi nella serata di domenica 3 novembre, oltre duecento persone hanno visitato le sale di Palazzo Tupputi e ammirato le 26 opere in concorso.

Una serata speciale ad aprire quella che può dirsi già adesso l’edizione più partecipata di sempre del contest artistico incentrato sui diritti umani promosso da Amnesty International Bisceglie sin dal 2013 e che quest’anno ha deciso di toccare il tema del consenso, fulcro della campagna promossa nel 2020 da Amnesty International – Italia #IoLoChiedo: il sesso senza consenso è stupro.

A fare da cornice ai disegni, ai dipinti, alle fotografie, alle grafiche digitali, alle sculture e alle installazioni in concorso è stato strutturato un percorso tematico circolare attraverso le stanze del primo piano dello storico palazzo cinquecentesco biscegliese, che tra ricordi delle passate edizioni, decostruzione di stereotipi di genere radicati nella cultura collettiva, esperienze immersive e partecipazioni attive punta a denunciare la cultura dello stupro, promuovere la cultura del consenso e sensibilizzare quante più persone possibili al fine di generare un cambiamento positivo per tutta la società.

La mostra sarà liberamente e gratuitamente visitabile sia in mattinata (9:00 – 13:00) che in serata (18:30 – 22:30) fino a domenica 10 novembre, giorno in cui si svolgerà a partire dalle 20:00 la cerimonia di premiazione presso le Vecchie Segherie Mastrototaro.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Bisceglie, della Provincia di Barletta-Andria-Trani, del Presidente della Giunta della Regione Puglia e dell’Accademia di Belle Arti di Bari ed è realizzato in collaborazione con l’associazione culturale URCA e con il sostegno di Birrificio artigianale Ratto Matto, Corner Office e Vecchie Segherie Mastrototaro.