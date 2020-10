Arriva “Strati d’Arte” a Bisceglie con Asteria Space

Curata da Alessandra Savino, domani, venerdì 9 ottobre, alle ore 19, sarà inaugurata la mostra d’arte organizzata da Asteria Space: “Strati d’Arte”, allestita nella location delle Vecchie Segherie Mastrototaro fino al 20 di ottobre.

La mostra vedrà un vivace accostamento di opere diverse tra loro, così come diversi sono gli artisti che esporranno le proprie opere: Nick Giu e Michele Agostinelli. Il primo, seguace della Pop Art di Mimmo Rotella, ha la caratteristica di sovrapporre manifesti e riviste che siano di moda o sport, accostati ad un uso singolare del colore, lasciato colare sui volti raffigurati, di cui si scorgono solo i lineamenti: da Andy Warhol e Freddie Mercury, a David Bowie e Giorgio Armani. Il secondo, invece, sfrutta la sovrapposizione di diversi materiali, come sacchi di caffè, pietre, tappeti e trucioli di legno, perfino battenti di un pianoforte, spesso a raffigurare pentagrammi e note musicali, decorate con l’uso del colore colato, o talvolta anche schizzato. Tema di fondo spesso in comune fra i due artisti è, infatti, proprio la musica. In linea con la location in cui sono ospitati, inoltre, i lavori dei due artisti si baserebbero proprio su delle tavole di legno su sui sono poi sovrapposti colore e vari materiali utilizzati: da ciò deriverebbe il concetto di “stratificazione” dell’arte.

Nella serata di domani, dunque, oltre ai due artisti, interverranno la curatrice della mostra, nonché presidente di Asteria Space, Alessandra Savino; Viviana Peloso, responsabile della libreria Vecchie Segherie; Marino Pagano, giornalista culturale e Liliana Tangorra, storica d’arte.

L’esposizione delle opere sarà aperta al pubblico, obbligatoriamente munito di mascherine per rispetto delle norme anti-covid, dal lunedi al sabato, ore 9-13 e 17-21, e la domenica nelle ore 10-13 e 18-21.

Per info, la segreteria organizzativa di Asteria Space: info@asteriaspace.it – 3773872180.