Area Sanremo, la cantautrice biscegliese Erica Mou nella Commissione giudicatrice

Anche la cantautrice biscegliese Erica Mou farà parte della giuria che valuterà i brani in lizza per Area Sanremo 2020, la commissione che avrà il compito di valutare gli artisti che si iscriveranno al concorso che porterà due artisti sul palco dell’Ariston.

“Sono onorata di far parte della commissione artistica di Area Sanremo 2020! Insieme a Rossana Casale, Gianmaurizio Foderaro, G-Max e al presidente Vittorio De Scalzi. In bocca al lupo a tutti i giovani artisti in gara. Emozionata di accompagnarli nel viaggio verso il palco più magico che c’è”, ha scritto sulla personale pagina Facebook l’artista.

Vittorio De Scalzi è compositore, autore e cantante, 50 anni di carriera, 7 Festival di Sanremo con i New Trolls; Gianmaurizio Foderaro, voce storica e inconfondibile di Radio Rai, docente universitario, autore; Rossana Casaleartista pop e jazz, 5 Festival di Sanremo, 4 edizioni di X-Factor come vocal coach; G-Max, dischi e successi con i Flaminio Maphia, attore in molti film e fiction, conduttore di trasmissioni musicali e co-conduttore da 20 anni di Stracult su Rai2 e in radio su 105.

Il numero dei partecipanti per il concorso canoro sarà a numero chiuso: saranno valutate le prime 600 domande d’iscrizione. Le audizioni si svolgeranno al Palafiori di Sanremo nei giorni 24/25 ottobre, 31/1 novembre e 7/8 novembre, che condurranno alla finale del 21/22 novembre, quando verranno decretati gli otto vincitori del concorso. Da questi ultimi, la commissione Rai sceglierà i 2 partecipanti alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.

Buon lavoro alla nostra concittadina da parte della redazione di Bisceglie24 e congratulazione per il ruolo ricoperto.