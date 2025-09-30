Apulia HiFi Show, a Bisceglie la decima edizione della fiera nazionale della musica

Cresce l’attesa per la decima edizione dell’Apulia HiFi Show, in programma il 25 e 26 ottobre nelle sale del Nicotel di Bisceglie. A un mese dall’apertura, i preparativi fervono per accogliere appassionati e curiosi in una delle manifestazioni più prestigiose a livello nazionale dedicate alla musica e agli apparecchi di alta fedeltà.

L’evento proporrà al pubblico le più recenti innovazioni tecnologiche internazionali per l’ascolto musicale, senza trascurare il fascino intramontabile dei supporti tradizionali come vinili e CD. La fiera si conferma così un punto di riferimento per chi desidera esplorare le nuove frontiere della riproduzione sonora e, allo stesso tempo, riscoprire i classici che hanno segnato la storia della musica.

Con questa decima edizione, l’Apulia HiFi Show consolida il suo ruolo di vetrina nazionale, richiamando espositori e visitatori da ogni parte d’Italia. Un appuntamento che unisce passione, innovazione e cultura musicale, offrendo un’esperienza unica agli amanti del settore.

L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito e l’invito è esteso a tutta la cittadinanza, che potrà vivere due giornate all’insegna della musica, del suono e delle emozioni.