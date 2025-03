Applausi a scena aperta per “Notte prima degli esami” di Fagipamafra / FOTO

Non si è trattato di uno spettacolo, diciamolo subito, ma un’immersione totale in uno dei periodi più intensi della vita: gli esami di maturità. Il direttore artistico e regista Fabiano Di Lecce, con la sua penna, la sua testa, il suo cuore, ha donato al pubblico del Teatro Politeama Italia di Bisceglie, domenica 30 marzo, due ore di colori, riflessioni, buonumore e quel gusto di nostalgia verso quegli anni (per chi li ha superati da non poco).

“Notte prima degli esami… la maturità”, ultimo lavoro teatrale della compagnia Fagipamafra, ambientata nel giugno del 1989, ha proposto uno spaccato di quel periodo storico e ha presentato alla città, al territorio, al pubblico, ai palchi teatrali interpreti di cui sentiremo parlare. Parlare bene. Parlare molto bene.

Il debutto assoluto sulle scene dei due protagonisti, Mauro Pedone e Giorgia Monopoli, è da 60/60, per rimanere in linea con il massimo dei voti conferiti alla maturità di quegli anni.

Mauro Pedone, a suo agio sul palco, dalla grande capacità scenica e attoriale, validissimo cantante, si è rivelato un artista disinvolto e capace.

Giorgia Monopoli ha ben indossato i panni della protagonista del lavoro teatrale, ottima figura di primo ruolo ma anche ottima spalla.

Menzione d’onore per Nicola Panunzio, il prof di lettere Martinelli, che ha teneramente, professionalmente, accoratamente ricordato il compianto Giorgio Faletti senza scimmiottarlo, ma immergendosi, siamo sicuri dopo uno studio scrupoloso e attento, totalmente nei panni dell’interprete scomparso nel 2014. Chapeau.

Si potrebbe dedicare, senza alcuna retorica, un capoverso di merito a ciascuno degfli interpreti. Fabiano Di Lecce ha lavorato con tecnica e cuore per mettere in scena una rappresentazione in cui sul palco sono saliti non semplici teatranti, ma donne e uomini innamorati del loro personaggio, del palco, dell’arte teatrale. Un innamoramento che si è notato in ogni atteggiamento, in ogni battuta, ad ogni singola scena.

Applausi, quindi, anche per Carmine Pappacena, Mirea Di Lecce, Martina Ricchiuti, Nicolò Provino, Luciana Angione, Gabriella De Pasquale, Giulia Palazzo, Sofia Greco, Grazia Papagni, Flavio Torchetti, Valerio Zingarelli, Domenico Pansini, Michele Papagni, Francesca Rumma, Antonio Cangelli, Pietro Cassanelli, Mariangela Di Pierro, Mariagrazia Rutigliano, Pasqua Valente, Giuseppe De Pasquale, Alfonsa Pedone, Rosalba Lacedonia, Anna Rosa Passaquindici, Maria Anna De Ceglia.

E complimenti, per il lavoro tecnico svolto, alla vocal coach Luciana Negroponte e alla coreografa Maria Bombini.

Lodi anche per lo scenografo Simone Sinesi, l’hair stylist Angela Moio.

Foto e video: Vito Frisari e Girolamo Di Benedetto. Tecnico audio e luci: Cg Service.

Regia di Fabiano Di Lecce.