Aperte le iscrizioni per i volontari di Libri nel Borgo Antico 2021

Al via le iscrizioni per i volontari di Libri nel Borgo Antico. Per partecipare al Festival Letterario di Bisceglie è possibile compilare il modulo è consegnarlo alla segreteria dell’associazione Borgo Antico (via Cardinale Dell’olio 66), ogni giorno dalle ore 9.00 alle 11.30.

Ogni estate i vicoli del centro storico di Bisceglie si animano con la presenza vitale e festosa di una folla di giovani e giovanissimi volontari che contribuiscono alla realizzazione e al successo dell’evento. È anche grazie al loro impegno e al loro entusiasmo se uno degli appuntamenti di maggiore richiamo dell’intero territorio pugliese può svolgersi in maniera organizzata, garantendo a tutti i partecipanti la giusta accoglienza. I volontari infatti curano l’ufficio informazioni, l’accompagnamento degli autori, la logistica e l’allestimento, ma sono anche fotografi, operatori video, inviati della redazione online e tanto altro ancora. Di anno in anno, grazie anche al successo sempre crescente di Libri nel Borgo Antico, la platea dei volontari si allarga costantemente, annoverando oggi oltre 400 ragazze e ragazzi. Il modulo è disponibile al link www.librinelborgoantico.it/i-volontari/