Aperte iscrizioni per seconda edizione del premio letterario per ragazzi “Angelina Guglielmi”

La famiglia Di Luzio indice la seconda Edizione del Premio Letterario per ragazzi “Angelina Guglielmi” 2023, riservato agli studenti delle seconde e terze classi delle scuole medie dei Comuni di Bisceglie, Trani e Molfetta.

Il Premio intende dare lustro alla vita e al pensiero della Sig.ra Angelina Guglielmi, “donna di intelletto amante del dialogo e della scrittura, madre altera e nobildonna di spirito recentemente scomparsa, alla sua personalità leale e rigorosa improntata alla sobrietà e alla disciplina, educatrice autodidatta e donna emancipata del suo tempo, espressione più autentica della cultura e della tradizione della comunità cristiana pugliese”, scrivono gli organizzatori.

La partecipazione prevede la presentazione di un testo in lingua italiana di lunghezza massima di 4.000 battute, spazi inclusi, nella forma del saggio breve, racconto, esperienza diretta o di fantasia. Saranno accettati componimenti di lunghezza inferiore o superiore del 10%. Il Premio ha cadenza annuale. Si può partecipare con un solo elaborato. Non sono ammessi lavori di gruppo. La partecipazione è gratuita.

La riflessione assegnata quest’anno agli studenti consiste nell’approfondimento della seguente affermazione dello psichiatra e sociologo Paolo Crepet: “Quando un genitore dice: non ho mai fatto mancare nulla a mio figlio, egli esprime la sua totale idiozia. Perchè il compito di un genitore è togliere, è far mancare qualcosa”.

I testi devono essere inviati, con posta ordinaria e in forma anonima e cartacea, a: Prof. Giulio DI Luzio – Via degli Aragonesi, 2 Int.56 – 76011 Bisceglie (BT). Sul frontespizio va scritto: II^ Edizione Premio Letterario per ragazzi “Angelina Guglielmi”2023. All’interno della busta ne va inserita un’altra, ermeticamente chiusa, con nome e cognome del candidato, classe e istituto.

Saranno esaminati tutti i lavori giunti all’indirizzo suddetto entro il 31 maggio 2023. La Giuria è presieduta dallo stesso Di Luzio e i premi consistono in un incentivo allo studio di euro 150,00 al primo classificato, euro 100,00 al secondo ed euro 50,00 al terzo, nonchè di una targa ai tre finalisti.

La premiazione si terrà nel giugno 2023 (giorno da definire) presso il Castello di Bisceglie (accanto alla Torre Maestra) alle ore 18,30. Per ogni informazione rivolgersi al Prof. Giulio Di Luzio del Premio Letterario per ragazzi “Angelina Guglielmi”, al numero telefonico 340.37.257.36 o con mail (giuliodiluzio@libero.it).