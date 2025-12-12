Antonella Lattanzi incanta le Vecchie Segherie Mastrototaro con il suo nuovo romanzo / VIDEO

Grande successo per l’incontro con l’autrice Antonella Lattanzi, tenutosi giovedì 11 dicembre, presso le Vecchie Segherie Mastrototaro. Accompagnata dalla moderatrice Ilenia Caito, la scrittrice ha offerto al pubblico un approfondito e coinvolgente quadro del suo nuovo romanzo Chiara, pubblicato da Einaudi. Un’opera intensa e potente che indaga i confini dell’amicizia, della violenza familiare e della resilienza umana.

Ambientato nella Bari popolare degli anni Novanta, il romanzo segue le vite di Marianna e Chiara, due bambine cresciute a pochi passi l’una dall’altra in contesti familiari apparentemente diversi ma entrambi segnati da dinamiche dolorose e conflittuali. Attraverso la voce narrativa di Marianna, Lattanzi dipinge con delicatezza e realismo la quotidianità di un’infanzia e di un’adolescenza segnate da paure, segreti e giochi. Tuttavia, ad emergere è anche l’ombra della violenza domestica che spesso si cela dietro apparenti normalità.

Nel corso della narrazione, il legame tra le due protagoniste si trasforma in un’amicizia imprescindibile, in un patto di protezione e salvezza reciproca che resiste alle sfide della crescita e alle difficoltà della vita adulta. Il romanzo mescola in modo sapiente la tenerezza dell’infanzia e la forza di chi cerca di trovare una ragione di vita anche nei momenti più bui.

Al termine dell’incontro, numerose copie del romanzo sono state vendute e autografate dall’autrice, suggellando il successo di un evento capace di coniugare approfondimento culturale, coinvolgimento emotivo e grande interesse dei lettori.