Antonella Lattanzi presenta il suo nuovo romanzo “Chiara” alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Questa sera, 11 dicembre alle ore 19:00 Antonella Lattanzi, tra le voci più significative della narrativa italiana contemporanea, sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro per presentare il suo nuovo romanzo Chiara, pubblicato da Einaudi. A condurre l’incontro sarà Ilenia Caito.

Chiara racconta la storia di Marianna e Chiara, due bambine legate da un’amicizia profonda, fatta di giochi, confidenze e piccole gioie quotidiane. Alle loro spalle, però, ci sono famiglie segnate da violenza, fragilità e mancanze. Il romanzo mette in luce come la forza salvifica possa nascere dal sostegno reciproco e da un patto di protezione strinto tra le due protagoniste. Lattanzi esplora con grande sensibilità i territori dell’infanzia ferita, della violenza domestica e dei legami solidali, seguendo i personaggi fino all’età adulta e mostrando come la vita possa mettere alla prova perfino i rapporti più preziosi.

L’appuntamento alle Vecchie Segherie Mastrototaro rappresenta un’occasione per approfondire i temi al centro del libro. Sarà possibile dialogare con l’autrice su come le dinamiche familiari, l’amicizia e la resilienza diventino strumenti potenti di narrazione e riflessione sociale.