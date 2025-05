Antonella Lattanzi alle Vecchie Segherie Mastrototaro con “Capire il cuore altrui”

Tra le voci più intense della narrativa italiana contemporanea, Antonella Lattanzi sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro oggi 8 maggio alle 19:30. La scrittrice presenterà il suo ultimo libro, “Capire il cuore altrui” (HarperCollins), dialogando con Alice Scolamacchia. L’evento è organizzato con il Circolo dei Lettori di Bisceglie.

Con questo romanzo Antonella Lattanzi conduce i lettori in un appassionato viaggio alla scoperta di Emma Bovary, protagonista del capolavoro di Gustave Flaubert, figura controversa e potentemente simbolica della letteratura di tutti i tempi.

In virtù di un’affinità elettiva dell’autrice nei confronti del personaggio iconico di Emma Bovary, “Capire il cuore altrui” esplora Emma come simbolo del desiderio, dello slancio vitale, della tensione continua. Lattanzi, infatti, a ogni rilettura del romanzo di Flaubert in periodi diversi della sua vita, riscopre Emma Bovary una “sorella”, che continua a insegnarle sempre qualcosa di nuovo.

Lontano dall’essere un’analisi accademica, “Capire il cuore altrui” è una dichiarazione d’amore per la letteratura e per la sua capacità di interrogare l’essere umano. Il libro pone al centro la pulsione, restituendo complessità, forza e fragilità al personaggio di Emma.

Finalista al Premio Strega e vincitrice del Premio Elio Vittorini e del Premio Wondy, Antonella Lattanzi ha confermato negli anni la sua capacità di raccontare in uno stile che mescola precisione emotiva e profondità. Tutti elementi che ritroviamo anche nella sua ultima opera.