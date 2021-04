Anpi, diretta con alunni del “Da Vinci” e “Dell’Olio” per la festa della Liberazione

Sarà con un incontro in streaming – in ottemperanza alle norme anti-contagio – che le scuole superiori biscegliesi si preparano a celebrare l’anniversario della giornata della Liberazione. Nella mattina di oggi, mercoledì 21 aprile, gli studenti del liceo scientifico Da Vinci e quelli dell’istituto tecnico Dell’Olio seguiranno una conferenza in diretta a tema “I partigiani e la Costituzione“. L’incontro, che inizierà alle 10.30, sarà accessibile a tutti gli interessati accedendo al collegamento riportato sulla pagina Facebook dell’associazione (clicca qui).

Ospite d’eccezione sarà Nicola Colaianni, ex-magistrato della Corte di Cassazione, che spiegherà ad alunni e docenti la genesi della Costituzione italiana e il ruolo svolto, nella sua stesura, dai partigiani. A dialogare con il professor Colaianni ci sarà Antonello Rustico, presidente incaricato della sezione biscegliese dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) “Michele D’Addato”, e gli stessi studenti, che interverranno attivamente ponendo domande al relatore. Non mancheranno altri interventi: i saluti istituzionali verranno affidati a Loredana Bianco, assessore alla cultura, mentre le conclusioni verranno affidate a Roberto Tarantino, presidente dell’Anpi provinciale. Nel corso del suo intervento Tarantino mostrerà agli studenti alcuni estratti di “Partigiani e deportati della Bat“, una monografia sui partigiani che verrà pubblicata prossimamente.