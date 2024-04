Annunciata la prima edizione della “Sfilata Canina” organizzata dall’Enpa

Una mattinata speciale dedicata alla solidarietà: è stata ufficialmente annunciata la prima edizione della “Sfilata Canina” organizzata dall’ENPA, sezione di Bisceglie, che si terrà domenica 21 aprile in Piazza San Francesco a partire dalle ore 10:00.

Questo evento unico avrà un duplice obiettivo: raccogliere fondi necessari per sostenere le spese veterinarie e di cura degli animali del territorio biscegliese, e sensibilizzare il pubblico sull’importanza del benessere dei nostri amici a quattro zampe. Durante la mattinata, saranno presenti esperti del settore, tra cui l’educatrice cinofila Sara Cosentino e le veterinarie Francesca Romana Di Bitonto e Margi Lojodice, disponibili per rispondere a tutte le domande dei partecipanti in modo gratuito.

La sfilata, presentata da Dj FROG, avrà inizio alle ore 11:00 e vedrà la partecipazione di numerosi cani accompagnati dai loro orgogliosi proprietari. Gli interessati possono iscriversi inviando un messaggio Whatsapp ai numeri 3467388703 o 3807664458, indicando il nome e cognome del proprietario, il nome ed età del cane.

È anche possibile iscriversi in loco il giorno dell’evento dalle ore 10:00 alle ore 11:00, per entrambe le modalità d’iscrizione in questa fascia oraria dovrà essere versata una quota di partecipazione di 5€.

La sfilata sarà giudicata da una giuria competente e verrà stilata una classifica generale. Saranno premiati anche i vincitori delle categorie speciali, tra cui “nonno sprint”, “tale e quale”, “bon ton”, “piccola peste” e “gigante buono”.

Un ringraziamento speciale va a Joe Zampetti, main sponsor dell’evento, che fornirà gadget per tutti i partecipanti e super premi per i vincitori della sfilata. Durante l’evento sarà presente anche un fotografo volontario, Marino Tattoli, che, insieme a Luca d’Avino, catturerà i momenti salienti della sfilata, offrendo la possibilità di stampare ed acquistare le foto sul posto.

L’ENPA Bisceglie desidera ringraziare inoltre tutti gli sponsor che hanno reso possibile l’organizzazione di questo evento, tra cui Centro Veterinario Dr. Papagni, Caffetteria 57 * Bisceglie, Despar (Corso Umberto, 174), Ruggieri & Ruggieri – Servizi di Consulenza, Fitcenter 2.0, Arte Bisceglie, Il Bello Delle Donne, La Dispensa – Vitto & Vino, Mammamè e DVR Consulting.