Annunciata la nuova stagione teatrale del Comune di Bisceglie / IL PROGRAMMA

Un calendario di dieci eventi tra cui un appuntamento speciale per celebrare il 29 aprile la Festa della Danza. Si presenta così la nuova stagione teatrale del Comune di Bisceglie organizzata in collaborazione con Puglia Culture.

“Anche quest’anno proponiamo un cartellone di qualità, eterogeneo e molto interessante, che ospita attori affermati e compagnie di spessore”, hanno sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e l’Assessore comunale alla Cultura, Loredana Bianco. “Siamo reduci da stagioni estremamente positive in termini di consensi e di pubblico. Vogliamo continuare su questo trend, mettendo al centro la cultura come veicolo di riflessione, approfondimento, dialogo, evasione, inclusione e aggregazione sociale”.

L’apertura della stagione si inserisce nelle festività natalizie con uno spettacolo all’aperto, un momento di aggregazione per la comunità con l’accensione dell’albero di Natale il 6 dicembre in piazza Vittorio Emanuele con una serie di appuntamenti (a partire dalle ore 17.00) a cura dell’associazione Un clown per amico e Pachamama Arte di strada.

Seguiranno, da dicembre ad aprile, rappresentazioni teatrali e spettacoli di danza, che porteranno sul palco grandi nomi e produzioni di rilievo nazionale e internazionale. Ogni appuntamento (inizio sempre ore 21.00) è un invito a vivere la magia del teatro, in grado di sorprendere, emozionare e riflettere sulla complessità della vita.

Il 14 dicembre al Politeama Italia arrivano Claudio Greg Gregori e Fabio Troiano in “Gli insospettabili”, thriller ironico e ricco di colpi di scena e comicità basato sull’opera di Peter Shaffer (l’autore di Amadeus) e diretto da Fabrizio Coniglio, che firma anche l’adattamento insieme a Massimo Dapporto. Il 4 gennaio come fuori abbonamento il MagdaClan Circo porta in scena “Eccezione. Fragilità, spensieratezza e caffè”: un viaggio poetico e acrobatico in tre atti, tra ironia, fragilità e un immancabile caffè. Pochi giorni dopo, il 7 gennaio arrivano Maurizio Micheli e Elisabetta Mandalari con “Nessuno è perfetto” che racconta una serata di equivoci e incomprensioni tra un attore e una giovane ragazza dell’Est che si occupa di moda. La vicenda è ambientata durante i Mondiali di calcio del 2006. Si torna a teatro a febbraio con altri due appuntamenti. L’8 è in programma una esilarante commedia di Neil Simon, geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900. Si tratta di “La strana coppia” con Gianluca Guidi (che firma anche la regia) e Giampiero Ingrassia nei panni di Felix e Oscar, due divorziati con personalità diametralmente opposte che decidono di vivere insieme, dando vita a gag di sicuro divertimento. Dal romanzo di Nicola Lagioia è tratta invece la saga familiare che esplora le contraddizioni dell’ascesa al potere e il prezzo della rovina in “La ferocia” in scena il 26, con la regia di Michele Altamura e Gabriele Paolocà su ideazione di VicoQuartoMazzini. Il 7 marzo sul palco arriva la danza con il Balletto del Sud porta con “Romeo e Giulietta”, l’immortale tragedia di Shakespeare in una rivisitazione in due atti ambientata nell’Italia degli Aragonesi, con coreografie di Fredy Franzutti ispirate al testo nella versione originale di Masuccio il Salernitano e con musiche di Sergej Prokofiev. Giovanni Esposito salirà a seguire sul palco del Politeama Italia il 20 marzo con “Benvenuti in casa Esposito”, tragicommedia ambientata nel rione Sanità di Napoli, tra malavita e tragicomici tentativi di affermazione personale. Il 1° aprile Federica Luna Vincenti interpreta la tormentata e anticonformista vita dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria in “Sissi l’imperatrice”, una produzione poetica e visivamente coinvolgente. La stagione si chiude ad aprile con gli ultimi due appuntamenti in programma. Il 9 aprile ci sarà “Insight Lucrezia” con Nunzia Antonino (regia di Carlo Bruni) che esplora la figura complessa e politica di Lucrezia Borgia in una scenografia evocativa e onirica. E infine, il 29 aprile è in programma un evento dedicato alla celebrazione della danza con la “Festa della danza”, con esibizioni e performance itineranti in vari luoghi della città.