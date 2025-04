“Ritorno alle radici”, Annachiara Moccia presenta il suo primo libro dal titolo “Coralba”

Questa sera, domenica 6 aprile, l’associazione culturale Mediapolitika, in collaborazione con Pro Loco Unpli Bisceglie, organizza l’evento Ritorno alle radici. Un viaggio di verità e coraggio nel cuore del Sud.

Alle ore 18, presso la Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, la giornalista Grazia Pia Attolini dialogherà con Annachiara Moccia, autrice del libro “Coralba. Amori, ricordi e un vecchio caso irrisolto” (Gruppo editoriale Utterson, 2025). Attraverso la storia della protagonista del romanzo, Giulia, l’autrice condurrà il pubblico tra vicoli e scorci di un paese di mare che in molti riconosceranno come familiare. Al centro dell’incontro il tema del ritorno al Sud, fenomeno intergenerazionale caratterizzato da luci e ombre. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Bisceglie. Ingresso libero.

Annachiara Moccia, campana, biscegliese di adozione, ha studiato materie umanistiche e sociologiche, ha conseguito un master in Marketing e comunicazione. Lavora in una società di telecomunicazioni.

Il libro: Una giovane donna torna nel suo paese d’origine per prendere in mano le redini dell’azienda di famiglia, caduta apparentemente in disgrazia. Intanto, nella sua vita ritorna prepotentemente la vicenda che ha scosso, in passato, l’intera comunità: la misteriosa scomparsa della sua migliore amica. Tra false verità, dichiarazioni omesse, promesse non mantenute e personaggi “discutibili”, la giovane protagonista fa riaprire le indagini. Con la determinazione e l’aiuto di pochi e fidati amici, la protagonista riesce a far luce sulla scomparsa e a portare a galla una macabra e sconcertante verità.