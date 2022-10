Angela Francesca Di Pilato presenta “Lo strano gioco del destino” alle Vecchie Segherie

Oggi, 23 ottobre, alle ore 19.00, la libreria Vecchie Segherie Mastrototaro ospiterà la presentazione del libro “Lo strano gioco del destino”, edizioni Giovane Holden, di Angela Francesca Di Pilato. Con l’autrice dialogheranno Angela Aurora Ricchiuti, Don Ferdinando Cascella, Maria Coniglio e Angela Di Benedetto, che condurrà l’evento.

Il romanzo narra la storia di Elena, una ragazza di circa 25 anni e di origini pugliesi, che parte per la Turchia in solitaria. Elena trascorre i primi giorni del suo viaggio visitando la città di Istanbul, percorrendo quelle strade piene di colori e quei vicoli dal profumo unico e ammaliante. Un pomeriggio di agosto, la ragazza si reca in un bar tipico nella zona di Beyoglu; qui incrocia gli sguardi di una comitiva di giovani ragazzi che lavorano. Tra loro c’è il giovane Halil: i due inizieranno a conoscersi, a frequentarsi, a viversi. La partenza imminente, però, costringe Elena a dover scegliere: resta con il suo amato, ma al contempo mente alla sua famiglia.

Per la primissima volta avverte una sensazione mai provata, qualcosa di sconosciuto, di fisico, che le era sempre stato proibito dalla sua famiglia cattolica fino al matrimonio. I due giovani si vivono intensamente, ma ben presto l’istintività riconduce Elena ad un oscuro presentimento: l’immenso divario culturale e religioso tra i due provoca la crepa nel loro rapporto, che si acuisce con la scoperta, da parte di Elena, che il giovane è promesso a Dilara, giovane psicanalista appartenente alla Istanbul aristocratica. Halil sceglie la sua famiglia abbandonando Elena, che scoprirà di essere rimasta nella più dolce delle attese, tenendo nascosto l’accaduto sia al padre della bimba, sia alla sua famiglia. Il destino comincia dunque a tessere una trama fatta di difficoltà e di sofferenze, sulla quale Elena, animata da una strenua volontà di riscatto, ricama con caparbietà il suo essere figlia, donna e madre. Le svolte e le contraddizioni di un sentimento complicato, proprio perché sincero, tracciano una via in un contesto dove la condizione femminile è spesso schiava di precetti arcaici e plumbei. Elena troverà, nonostante tutto, la forza di non cedere e di non abbandonare il suo desiderio di vivere in modo completo e appagato. Fino a quando, nel cuore del dolore, non nascerà un nuovo fiore di speranza e di dolcezza.

L’ingresso all’evento è gratuito; per informazioni contattare il numero 0808091021 o info@vecchiesegherie.it .