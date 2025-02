Andrea Bajani inaugura gli incontri di febbraio alle Vecchie Segherie Mastrototaro / VIDEO

Il programma di febbraio alle Vecchie Segherie Mastrototaro si è aperto con un incontro di altissimo valore letterario. Andrea Bajani, uno degli autori più stimati della narrativa contemporanea, ha presentato il suo ultimo romanzo: “L’anniversario”, edito da Feltrinelli. Un libro che affronta i silenzi e le oppressioni che spesso abitano i rapporti familiari, narrando la storia di un figlio che, dopo anni di logoramento in una casa dove l’amore è inteso come possesso, sceglie di spezzare i legami con i genitori per salvare se stesso.

Tra violenze sottili, squilli di un telefono mal tollerato e il dramma di una madre schiacciata dal peso del conformismo, la narrazione svela una tensione insopprimibile verso la libertà. Una storia di rinascita, quella raccontata da Bajani, con un candore disarmante che scava nelle pieghe più profonde dell’animo umano.

Lo scrittore, già finalista al Premio Strega nel 2021, e che potrebbe essere anche quest’anno tra i protagonisti dell’importante riconoscimento letterario, ha dialogato per l’occasione con la cantautrice e scrittrice Erica Mou, conducendo a due voci il pubblico in una serata ricca di emozioni e riflessioni.