Anche Bisceglie sarà protagonista delle Giornate FAI

Questa mattina la Sala Riunioni del Palazzo San Domenico di Barletta ospiterà la conferenza stampa organizzata dalle delegazioni provinciali del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano). L’incontro servirà a presentare i siti della provincia di Barletta-Andria-Trani che saranno eccezionalmente visitabili in occasione delle Giornate FAI di Primavera, previste per sabato 22 e domenica 23 marzo.

L’iniziativa, che si rinnova ogni anno, ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico, culturale e naturalistico del territorio italiano. Anche per questa edizione, la provincia BAT offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti, attraverso affascinanti itinerari storico-architettonici e paesaggistici.

Tra i luoghi aperti nella BAT, anche una meta biscegliese:

Barletta : Chiesa di San Pietro con i suoi tesori sacri e la maestosa Cattedrale;

: Chiesa di San Pietro con i suoi tesori sacri e la maestosa Cattedrale; Corato : Ex sede del Liceo Classico “Alfredo Oriani” ed ex monastero che conserva un forte legame con la storia e la memoria della comunità;

: Ex sede del Liceo Classico “Alfredo Oriani” ed ex monastero che conserva un forte legame con la storia e la memoria della comunità; Minervino Murge : Castello di Minervino Murge, con il suo splendido affaccio sulla Murgia fino alla vista del mare e del Golfo di Manfredonia;

: Castello di Minervino Murge, con il suo splendido affaccio sulla Murgia fino alla vista del mare e del Golfo di Manfredonia; Bisceglie: Chiesetta di Santa Margherita.

Alla conferenza stampa interverranno i Sindaci dei Comuni coinvolti e la capo delegazione del FAI per la provincia BAT, Giulia Mastrodonato. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del nostro territorio.