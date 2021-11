Amnesty Bisceglie presenta contest artistico “Art for Rights” a tema diritti umani

Il Gruppo Giovani 063 di Amnesty International di Bisceglie, con il patrocinio del Comune di Bisceglie e dell’Accademia delle Belle Arti di Foggia, presenta la VII edizione dell’Art for Rights, contest artistico a tema diritti umani che si terrà a partire da oggi, giovedì 11 novembre, fino a domenica 14 nelle sale di Palazzo Tupputi. A seguito della chiusura della mostra, avrà invece luogo presso il Cinema Politeama Italia la premiazione dei vincitori ad opera degli attivisti, i cui interventi faranno da sfondo alla serata.

Tema di quest’anno i “60 anni dalla parte dei diritti umani”: in occasione dei sessant’anni di attività di Amnesty International, è stato proposto agli artisti in gara di celebrare le vittorie conseguite dal più grande movimento al mondo di persone impegnate nella difesa dei diritti umani, facendo ricorso al linguaggio universale dell’arte. A fare da cornice alle opere dei concorrenti, la mostra “Sessanta volti in 60 anni”, realizzata dall’illustratore ravennate Gianluca Costantini, che ha voluto rappresentare 60 difensori dei diritti umani per celebrare le lotte condotte da Amnesty International.

Quest’anno gli artisti in gara sono 15: Alessio Minervini, Carmen Mallardi, in arte Carmenere, David Petrella, in arte Sadave, Giovanni De Gennaro, in arte Johnny, Giovanni Leone, in arte Barbarossa, Giusi Lopolito, Lucia Mastrapasqua, Lucrezia Mastrapasqua, Marco Raffaele, in arte Boezio Erectus, Marco Triggiani, in arte Triggio, Maria Rosaria Dell’Olio, Nadia Simone, Raffele Gramegna, Sofia Sasso e Zamira Fikaj.

A comporre la giuria saranno il direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Foggia, Pietro Di Terlizzi, Sal Modugno, grafico ed illustratore, Domenico Velletri, illustratore e vignettista, ma anche scultore, pittore, grafico e videomaker e Laura Petruccioli, responsabile del programma Arte e Diritti Umani di Amnesty International – Italia.

Affianco agli esperti d’arte, i fruitori della mostra saranno direttamente coinvolti attraverso l’espressione del proprio voto, in loco presso l’apposita postazione e sui canali social del Gruppo Giovani 063 di Amnesty International di Bisceglie, dove le preferenze potranno essere manifestate attraverso un like.

La mostra sarà aperta da oggi, giovedì 11, fino a sabato 13, sia in mattinata (9:00-13:00), che in serata (18:30-22:30) e domenica 14 dalle 9:00 alle 13:00. Lo stesso giorno, a partire dalle 21:00, si svolgerà la serata conclusiva del contest, durante la quale verranno premiati gli artisti che meglio saranno riusciti a conciliare la propria arte con la tematica proposta e ai quali verranno attribuiti i premi gentilmente offerti dai partner dell’evento: HYGGE_Dolce Quotidiano, makeArt, Vecchie Segherie Mastrototaro e la neo-nata associazione URCA.

Durante tutto l’arco dell’evento sarà garantito il rispetto delle vigenti normative anti-Covid; pertanto, gli ingressi nelle sale di Palazzo Tupputi e del Cinema Polieama Italia saranno consentiti solamente previo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, misurazione della temperatura corporea ed esibizione del green pass. Sarà possibile assicurarsi una poltrona in platea per la serata conclusiva prenotandola al seguente link: https://bit.ly/3GK6exv .

Per qualsiasi informazione, il Gruppo Giovani 063 di Amnesty International di Bisceglie resta a piena disposizione sui suoi canali social, Instagram https://www.instagram.com/amnestybisceglie/ e Facebook https://www.facebook.com/amnestybisceglie/ .