Alle Vecchie Segherie Mastrototaro un gennaio 2026 tra benessere, libri, musica e teatro

Si apre all’insegna della pluralità di linguaggi e contenuti il 2026 delle Vecchie Segherie Mastrototaro, che propongono per il mese di gennaio un calendario ricco e trasversale, capace di intrecciare benessere, letteratura, divulgazione scientifica, musica e teatro. Un programma pensato per vivere la libreria come uno spazio dinamico, luogo di incontro, ascolto e condivisione.

Il primo appuntamento è in programma oggi 4 gennaio alle 18.30 con “Pilates&Beats”, una sessione di pilates a ritmo di musica seguita da un aperitivo, a cura di Reform Pilates Studio con Jenny Lasciarrea e Vincenzo Membola, su prenotazione.

Venerdì 9 gennaio alle 19 spazio alla letteratura e alla divulgazione con Mario Tozzi, che presenterà “Caro Sapiens” (Mondadori) in collaborazione con 42 Gradi. Un confronto sul rapporto tra l’uomo e il pianeta, in dialogo con Bartolo Cozzoli.

Sabato 10 gennaio alle 18 l’attenzione si sposta sui più piccoli con la lettura interattiva “Bella. La vera storia della Befana”, un racconto partecipato che unisce tradizione e immaginazione.

Martedì 13 gennaio alle 19 torna il gruppo di lettura Trucioli, condotto da Ilenia Caito, dedicato al romanzo “Chiara” di Antonella Lattanzi (Einaudi), occasione di confronto attorno a una delle voci più intense della narrativa contemporanea.

Giovedì 15 gennaio alle 19 la libreria si trasformerà in un palcoscenico musicale con “Timbe contra Timbe”, concerto poetico a cura di Vincenzo Mastropirro e Mauro Ieva.

Sabato 17 gennaio alle 18.30 incontro con Alberto Pellai e Barbara Tamborlini, che presenteranno “Esci da quella stanza” (Mondadori), dialogando con il pubblico su adolescenza, relazioni ed educazione emotiva.

Venerdì 23 gennaio alle 20.30 prenderà il via la rassegna teatrale “Singolari”, a cura di Giambattista Rossi, con lo spettacolo “Beate noi” di e con Mariella Parlato.

Il giorno successivo, sabato 24 gennaio alle 18.30, protagonista sarà Pietro Senaldi con “Sveglia!” (Marsilio), in dialogo con Gianluca Veneziani, in collaborazione con Libri nel Borgo Antico.

Il calendario si chiuderà venerdì 30 gennaio alle 19 con Emanuele Trevi, che presenterà “Mia nonna e il conte” (Solferino), un racconto intimo tra memoria, affetti e immaginazione.

Un mese denso di appuntamenti che conferma le Vecchie Segherie Mastrototaro come uno spazio culturale aperto, capace di accogliere e far dialogare mondi diversi.