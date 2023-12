Alle Vecchie Segherie Mastrototaro l’astrofisica biscegliese Loreta Minutilli

Questa sera, 12 dicembre alle 18:00, torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro l’astrofisica e giovane talento biscegliese Loreta Minutilli, per presentare il suo ultimo libro “Le Tessitrici” (Effequ). L’evento, moderato da Cinzia Cognetti, è organizzato in collaborazione con il Circolo dei Lettori nell’ambito della rassegna Diritti in genere.

Nel suo racconto la Minutilli torna a spaziare fra letteratura e scienza per dare vita a un viaggio nel tempo e nel genio femminile, una vera e propria “mitologia dell’informatica”. Che legame c’è tra Ada Lovelace, matematica figlia di Lord Byron e la metamorfosi di Aracne trasformata in ragno da Atena? O tra le Supplici di Eschilo e le sei donne che hanno programmato l’ENIAC, il primo computer della storia? Tutto ha inizio da un telaio: i miti delle donne greche che usano l’arte della tessitura per trovare soluzioni a problemi scomodi, ma anche la storia dell’informatica e l’invenzione dei primi computer, il cui funzionamento fu ispirato proprio al meccanismo a schede perforate del telaio Jacquard.

LORETA MINUTILLI vive a Bologna, dove ha studiato astrofisica. È autrice di due romanzi, Elena di Sparta (Baldini+Castoldi) e Quello che chiamiamo amore (La Nave di Teseo) e racconti sparsi qua e là. Ha collaborato con varie riviste letterarie e si occupa della direzione editoriale de «Il Rifugio dell’Ircocervo». Da sempre contesa tra scienza e letteratura, sta provando a ricucire lo strappo frequentando il Master in Comunicazione delle Scienze dell’Università di Padova e con il libro Le Tessitrici. Ingresso libero e gratuito.