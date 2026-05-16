Alle Vecchie Segherie Mastrototaro la presentazione teatrale de “Il coraggio di essere felice”

Le Vecchie Segherie Mastrototaro ospiteranno domenica 17 maggio, alle ore 18:30, un evento dal forte valore umano e sociale dedicato alla memoria e alle storie custodite nel territorio biscegliese. La psicologa Eleonora Celestino presenterà il suo libro “Il coraggio di essere felice”, attraverso una formula originale che unirà teatro, musica e narrazione.

Non sarà una semplice presentazione letteraria, ma una vera e propria rappresentazione scenica costruita attorno ai racconti contenuti nel volume. Accompagnata dalle atmosfere musicali dei Pink Floyd, l’autrice interpreterà alcuni passaggi dell’opera mentre attori porteranno sul palco emozioni, ricordi e frammenti di vita ispirati alle testimonianze raccolte.

Il libro nasce dall’esperienza diretta maturata da Eleonora Celestino durante il tirocinio svolto all’interno dell’allora “Casa Divina Provvidenza” di Bisceglie, oggi Universo Salute Opera Don Uva. In quel contesto, l’autrice ha incontrato pazienti dell’Ospedale Psichiatrico e dell’Istituto Ortofrenico, scegliendo di andare oltre le cartelle cliniche per ascoltare storie personali, ricordi e vissuti spesso rimasti invisibili alla città.

Da quelle confidenze è nato un lavoro intenso e delicato, capace di restituire voce e dignità a persone che hanno trascorso gran parte della propria esistenza all’interno dell’istituto, custodendo esperienze umane profonde e universali.

Attraverso “Il coraggio di essere felice”, Eleonora Celestino trasforma il contatto con il disagio mentale in una riflessione sociale e collettiva sul bisogno di ascolto, memoria e libertà interiore, offrendo al pubblico uno sguardo autentico su un pezzo di storia spesso rimasto ai margini.