Alle Vecchie Segherie Mastrototaro arriva il primo silent reading party

Cosa è un silent reading party? È una sessione di lettura individuale in uno spazio comune, in un’atmosfera di relax e convivialità. Concentrarsi lontano da distrazioni e telefoni, infatti, è molto più facile quando si è in gruppo.

È quello che oggi, sabato 1 giugno, alle Vecchie Segherie Mastrototaro, con il Collettivo Bandelle e lenia Caito. L’evento, che prenderà il via alle ore 19, è rivolto a tutte le tipologie di lettrici e lettori, indipendentemente dai loro interessi. A chi, con solo un buon libro tra le mani, vuole ritrovare la concentrazione nella lettura o a chi, invece, ha soltanto bisogno di uno spazio distante dalla frenesia della vita quotidiana e degli impegni.

L’ingresso, dal costo di 6 euro, prevede aperitivo e condivisione finale. Prenotazioni online al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/silent-reading-party-in-segheria-tickets-902510261487?aff=oddtdtcreator. Partecipando all’evento si avrà la possibilità di aggiudicarsi un Kobo eReader.