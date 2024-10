Alla scoperta del “Sex positive” con Filippo Maria Nimbi alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Se la sessualità è per molti ancora un taboo, lo si deve a un retaggio culturale carico di stereotipi, (pre)giudizi e vincoli. A offrire un punto di vista diverso su questo tema è Filippo Maria Nimbi, psicologo clinico e psico-sessuologo, autore del libro “Sex positive. La rivoluzione gentile che sta cambiando la sessualità” (Collana F.lli Rossi – Laterza).

Nimbi sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro stasera 23 ottobre, alle ore 19:00, per una delle poche presentazioni in Puglia, che sarà moderata da Michele Massimo Laforgia.

L’incontro alle Vecchie Segherie Mastrototaro rappresenta un’anteprima del festival “S3XPLAIN – La sessualità spiegata semplicemente”, un progetto fondato sui princìpi del Sex positive movement. Questo approccio si pone l’obiettivo di trattare in maniera libera i temi legati alla sessualità, privando gli stessi di quell’alone di negatività da cui sono avvolti.

Nella convinzione, basata sui dati, che parlare di sesso rappresenti ancora un motivo di imbarazzo o di vergogna per la maggior parte delle persone in Italia, in questo libro lo psicologo affronta il tema secondo i princìpi di un movimento sociale scientificamente fondato, il “sex positive” appunto.

Dal desiderio alle tipologie di relazione, passando per il concetto di identità sessuale fluida sino al cybersex, Nimbi invita il lettore a guardare a questi e a tanti altri aspetti nella loro complessità, per lasciar andare i preconcetti e iniziare a concepire la sessualità come una parte indispensabile dell’esperienza dell’essere umano.

Un’occasione per riflettere e provare a cambiare il proprio modo di vedere la sessualità e il proprio modo di parlarne: una rivoluzione difficile, ma possibile che, come tutti i cambiamenti, si compie a piccoli passi. La presentazione di mercoledì 23 ottobre è un piccolo, ma importante step.