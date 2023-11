Alice Pignagnoli ospite alle Vecchie Segherie Mastrototaro con “Volevo fare la calciatrice”

Alice Pignagnoli, calciatrice e dirigente sportiva, sarà ospite domani, 16 novembre alle 19.00, alle Vecchie Segherie Mastrototaro per la presentazione del suo libro: “Volevo solo fare la calciatrice” (Minerva).

Ad aprire l’evento, organizzato in collaborazione con la sezione cittadina della FIDAPA, i saluti del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, insieme ad Elisabetta Grande, Presidente FIDAPA BPW Italy – Distretto Sud Est e Viviana Peloso, responsabile della Libreria Vecchie Segherie. Dopo l’introduzione a cura di Maria Rita Gentile, Presidente FIDAPA BPW Italy Sezione di Bisceglie, la serata entrerà nel vivo con il dialogo fra l’autrice ed il giornalista Vito Troilo.

Attraverso un percorso di crescita emotiva e fisica, Alice Pignagnoli si racconta al pubblico attraverso il suo libro, con una storia di sudore e sacrificio, fatta di brillanti successi ma anche di sconfitte e fallimenti.

Nell’autobiografia, Alice è una bambina che ha un grande desiderio: diventare una calciatrice. Ma le bambine, a metà degli anni Novanta in Italia, «non possono giocare calcio»: glielo dicono tutti, anche i suoi genitori. Lei però è disposta anche a essere “Alicio”, a scontrarsi con la famiglia, a scegliere la scuola per la squadra di istituto, a lasciare casa per un ingaggio da pochi spicci, pur di coronare il suo sogno.