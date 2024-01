Alice Milani a Bisceglie presenta il fumetto sulla straordinaria scienziata Sofia Kovalevskaja

Scienziata, scrittrice, rivoluzionaria. Simbolo dell’emancipazione femminile e brillante studiosa di matematica che aprì la strada all’accesso delle donne all’Università e all’insegnamento. Attivista contro la società patriarcale e per un mondo più giusto.

È Sofia Kovalevskaja: la protagonista della straordinaria biografia a fumetti scritta e disegnata da Alice Milani, che ne ha raccontato la vita costellata di scontri, ingiustizie e rivalse: dalla fuga dalla soffocante e immobile Russia zarista fino alle conquiste in campo accademico, che la portarono ad essere la prima donna a ottenere una cattedra universitaria nel Nord Europa.

Se ne parlerà con l’autrice mercoledì 17 gennaio, alle ore 19.30, alla vineria Fidelio di Bisceglie (via Guglielmo Marconi, 3) per la presentazione del volume “Sofia Kovalevskaja – Vita e rivoluzioni di una matematica geniale”, edito da Coconino Press. Una serata per scoprire quanto il genio di Kovalevskaja, il suo entusiasmo e la sua capacità di resistere alle avversità abbiano ancora tanto da dirci. L’autrice, al termine della presentazione, dedicherà le copie del suo libro.

L’appuntamento, patrocinato e sostenuto dal Comune di Bisceglie, rientra nel calendario di eventi organizzato da Associazione URCA, con l’obiettivo, per questa nuova stagione di incontri con gli autori, di portare la discussione sul medium del fumetto anche all’interno di luoghi “atipici” della città, coinvolgendo i giovani imprenditori locali e le loro attività commerciali.

Alice Milani ha studiato pittura e incisione a Torino e a Bruxelles. Ha iniziato a fare fumetti e autoproduzioni con il collettivo La Trama nel 2009. Ha pubblicato due biografie a fumetti per BeccoGiallo: Wislawa Szymborska, si dà il caso che io sia qui (2015) e Marie Curie (2017, tradotto in Spagna, Francia, Corea, Cina e negli Stati Uniti). Ha realizzato a quattro mani con Silvia Rocchi il volume Tumulto (Eris, 2016). Nel 2019 Feltrinelli pubblica il suo Università e pecore. Vita di don Lorenzo Milani. Sue storie sono state pubblicate per “Linus”, “Revue Dessinée Italia”, “Lo Straniero”, “Delebile”, “Graphic News”, Comics&Science e ERC Comics.