“Alberi bene comune”: dialogo con l’autrice Linda Maggiori per difendere il verde urbano

Oggi, domenica 7 dicembre, alle ore 11, in via XXIV Maggio 44 (che per l’occasione sarà chiusa al traffico), il movimento Libera il Futuro promuove l’iniziativa “Alberi bene comune”, un appuntamento dedicato alla tutela del patrimonio arboreo cittadino.

Il presidente Vincenzo Arena dialogherà con la giornalista e attivista Linda Maggiori, autrice del libro “Alberi: fermiamo la mattanza” (Terra Nuova Edizioni, 2025), un’inchiesta sul tema dei tagli indiscriminati che colpiscono gli alberi nelle città italiane. Il volume analizza cause, interessi e criticità legate alla gestione del verde, raccontando anche le mobilitazioni che, in tutta Italia, difendono i polmoni urbani.

Maggiori, freelance che collabora con testate come Il Manifesto e Altreconomia, è impegnata da anni nei movimenti ambientalisti e pacifisti; alcune sue inchieste le sono valse minacce e querele intimidatorie. “Un futuro sostenibile in armonia con l’ambiente è possibile – afferma Vincenzo Arena –. Da anni proponiamo la cura sistemica del verde urbano e progetti di riforestazione e depavimentazione. Linda Maggiori ci mostrerà come si può fermare la mattanza del verde”.

L’incontro nasce anche grazie al contributo degli attivisti del comitato spontaneo “Piantiamola”, nato dopo gli abbattimenti in via Di Vittorio, ed è organizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, Libreria Abbraccio alla Vita e l’osservatorio nazionale Ossigeno per l’Informazione. Sostengono l’iniziativa anche Legambiente Bisceglie e Life 9.41. In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno della libreria.