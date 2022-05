Al via “Tutta nostra la città”, il programma completo del weekend / INFO

Entra nel vivo la “chiamata alle… arti” per bimbi e ragazzi a Bisceglie. Oggi, 27 maggio alle ore 10 Un laboratorio e una festosa parata che coinvolgerà le scuole primarie, da piazza Vittorio Emanuele II a piazza Regina Margherita, aprirà “Tutta nostra la città”, kermesse ludico-culturale destinata alle nuove generazioni realizzata dal Comune di Bisceglie in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Per tutto il weekend, fino a domenica 29 maggio, in città ci sarà il Truck Theatre della compagnia I Nuovi Scalzi, riconosciuta in tutta Italia e all’estero, formata da giovani artisti che risiedono nell’area della Bat. Un camion pieno di grafiti che si trasforma in un palcoscenico e offre al pubblico spettacoli, laboratori teatrali e attività ludiche per bambini e non. Il Truck Theatre sarà collocato in Piazza Regina Margherita ma saranno numerosi i luoghi della Città che ospiteranno le tante iniziative in calendario tra laboratori, parate, fiabe animate, spettacoli, poesie illustrate e proiezioni.

Si comincia, appunto, venerdì 27 maggio alle ore 10 con “Arrivano i clown” e la parata “Quando il teatro passò” a cura di Opopò. Un allegro furgone colorato contenitore di clown e di tanti svariati giochi circensi creerà un reale coinvolgimento dei bambini, che diventeranno i veri protagonisti dell’evento. Al termine del laboratorio, tutti insieme si parte per un’allegra parata all’insegna del sorriso.

Sempre venerdì 27 maggio il programma della rassegna continua nel pomeriggio. Alle ore 17, nell’atrio del Castello Svevo Angioino, a cura di Binario Zero di Giancarlo Attolico, andrà in scena “Zio Lupo”, fiaba animata a ingresso libero su prenotazione, dai 5 ai 10 anni.

Alle ore 19, alla Libreria Abbraccio alla Vita, “Nidi di versi”, poesie illustrate sul tema della casa, incontro con gli illustratori, a ingresso libero.

Alle 20.30 in piazza Regina Margherita apre il Truck Theatre in scena “I nuovi scalzi” con “La Ridiculosa Commedia”, regia Claudio De Maglio e Savino Maria Italiano, canovaccio di Claudio De Maglio con gli attori Savino Maria Italiano, Olga Mascolo, Ivano Picciallo, Piergiorgio Maria Savarese.

INFO

Biglietto d’accesso agli spettacoli:

INTERO 5,00 euro;

RIDOTTO 3,00 euro per bambini fino a 12 anni.

Tutte le attività gratuite sono con prenotazione obbligatoria.

Biglietti in vendita dal pomeriggio del 23 maggio al Teatro Politeama Italia e in Piazza Margherita prima dell’inizio degli spettacoli.

Info e prenotazione attività gratuite: LIBRERIA ABBRACCIO ALLA VITA, tel. 393.9158940