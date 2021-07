Al via rassegna “Prendi un romanzo al chiar di luna” con De Cesare e il suo “Ciao per sempre”

Si inaugurerà oggi, 4 luglio, alle 19.30 con la presentazione del romanzo “Ciao per sempre”, di Corinna De Cesare, la seconda edizione della rassegna letteraria “Prendi un romanzo al chiar di luna”, curata da Malusa Kosgran ed ospitata dalla libreria “Prendi Luna book & more” di Bisceglie (Via Tupputi, 15).

Lettura incentrata sul racconto di racconta un passaggio cruciale nell’esistenza di tutti, uomini e donne, quale il combattimento con il passato, “Ciao per sempre”, edito da Salani, è il primo romanzo di Corinna De Cesare, giornalista del “Corriere della sera” e scrittrice pugliese, già fondatrice della newsletter femminista “thePeriod”,diventata in breve tempo una voce dirompente del panorama letterario italiano, riconosciuta da 10.000 iscritti e decine di scrittori, giornalisti e attivisti.

L’appuntamento con De Cesare rappresenta il primo di una serie di eventi che vedrà la rassegna “Prendi un romanzo al chiar di luna” ospitare autori ed autrici di fama nazionale, nel corso di tutto il mese di luglio.

L’incontro con la giornalista e scrittrice pugliese sarà moderato dall’Avv. Maria Giulia Dell’Olio.

Le serate d’autore si svolgeranno all’aperto, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19. Per l’occasione, via Tupputi sarà chiusa al traffico. I posti a sedere sono limitati; è richiesta la prenotazione (080 809 2484).