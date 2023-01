Al via progetto “Il Teatro delle Parità” della CompagniAurea Bisceglie

“Il Teatro delle Parità”, progetto dell’Associazione di promozione sociale CompagniAurea, partirà mercoledì 1 febbraio con l’avvio del laboratorio teatrale dal titolo “Mi casa es tu casa”, diretto da Francesco Sinigaglia, Ilaria Di Benedetto e Arianna Lamantea, e sarà rivolto ad adulti e bambini. Il laboratorio culminerà in rappresentazioni teatrali idonee alle fasce d’età dei partecipanti.

La “CompagniAurea”è infatti tra i vincitori, gli unici della provincia Bat, del bando “Futura. La Puglia per la parità”, promosso dal Consiglio Regionale della Puglia, tramite la Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale, in collaborazione con i Poli Biblio-Museali provinciali della Regione Puglia, sulla base del progetto “Il teatro delle Parità”. La realizzazione del programma è patrocinata dall’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, Fondazione DCL, S.O.M.S. “Roma Intangibile”, Federazione Teatrale Italiana Amatori e F.I.T.A. Puglia.

Scopo del progetto del gruppo teatrale biscegliese è quello di sensibilizzare il pubblico alle tematiche sociali più attuali, in particolare la disparità di genere, per mezzo di un insieme di eventi che includono il laboratorio teatrale, incontri di presentazione, mostra correlata e spettacoli. In particolare, il progetto sarà focalizzato su storie di donne, anche vittime di violenza, per far emergere, attraverso il mezzo teatrale, consapevolezza e coscienza popolare sul tema.

La prenotazione ai laboratori è possibile contattando l’indirizzo mail: compagnia.aurea@gmail.com

Articolo di: IMC