Al via oggi la “Festa dei lettori” a Bisceglie, il programma completo

Torna la Festa dei lettori a Bisceglie, alla sua 18esimaedizione, promossa dalla Regione Puglia, Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, in collaborazione con l’associazione Presidi del Libro, torna quest’anno con il tema: “Homo sapiens”.

Il Presidio del libro Bisceglie aderisce con il programma “Dalla parola che cura alla cura delle parole”, una rassegna di eventi che si inaugura oggi e si protrae sino al 5 ottobre.

Agli incontri con gli autori e alle letture pubbliche, si somma la partecipazione delle scuole, delle biblioteche, e di tante realtà che già operano per la promozione del libro e della lettura, per celebrarli insieme, portando pagine belle tra le persone, nei luoghi dove il libro è di casa e anche in quelli dove, apparentemente, non lo è.

In questa occasione sarà presentato il progetto Cento storie piccine autorizzato dal Cepell e dedicato alla fascia d’età 0-6. Partner dell’iniziativa, oltre al Comune di Bisceglie, Universo Salute Opera Don Uva, Scuole cittadine, SistemaGaribaldi, KuzibaTeatro, Reparto di neonatologia e pediatria Ospedale civile, Consultorio materno infantile ADL BT, Associazione Tandem, Associazione Con,Te.Sto, Associazione Linea d’onda.

Il Programma

Sabato 1° ottobre

SMS Monterisi plesso Salnitro, Ore: 11-12: Incontro di lettura con l’Assessore Naglieri

Lunedì 3 ottobre

Scuola 1CD, Ore 10.30-11.30: Letture con l’Assessore Bianco

SMS Battisti-Ferraris Ore 12-13: Letture con l’Assessore Bianco

Martedì 4 ottobre

Biblioteca Isolachenoncè: Lezioni di letteratura

Mercoledì 5 ottobre

Arriva un’apecar carica di … libri – in apertura del progetto Cento storie piccine, letture animate con Enzo Covelli e i volontari del Circolo dei lettori