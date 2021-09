Al via nuovo laboratorio di teatro e canto con Gianluigi Belsito e Vanna Sasso

Dopo il successo ottenuto con “Dante nel Borgo Antico”, spettacolo inserito nel programma dell’edizione 2021 di Libri nel Borgo Antico, il regista biscegliese Gianluigi Belsito riparte con un nuovo progetto.

Il Teatro del Viaggio, in collaborazione con la Nuova Accademia Orfeo di Vanna Sasso, vedrà all’opera Belsito nell’organizzazione di un nuovo laboratorio di teatro e canto. Reduci dal successo degli scorsi anni, con gli spettacoli “Le Relazioni Pericolose” e “Hotel Dorian Gray”, il gruppo di lavoro si appresta a iniziare, dalla metà di ottobre, un nuovo progetto, espressamente dedicato agli adulti.

Il percorso, aperto anche a coloro che non hanno mai avuto esperienza di palcoscenico, si articola in una parte propedeutica, sia di esercizi teatrali che di canto, per poi affrontare l’allestimento di uno spettacolo da tenersi in teatro nel mese di aprile, con sperimentazioni di drammaturgia e regia, oltre che di interpretazione canora.

Per informazioni più dettagliate è possibile contattare direttamente il regista Belsito al: 3339120388 o tramite mail: ilteatrodelviaggio@gmail.com