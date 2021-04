Al via la rubrica “Consigli di lettura” con le prime due recensioni

Prende il via oggi su Bisceglie24 la rubrica “Consigli di lettura”, frutto della collaborazione con l’Associazione Borgo Antico, da anni tra i punti di riferimento culturali in città.

Il primo appuntamento parte segnalando il libro “La lettera perduta di Auschwitz”, di Anna Ellory, edito da New Compton. La recensione è affidata a Franca Giulia Quatela. “Berlino, 1989. Mentre il muro crolla, Miriam Winter si prende cura di suo padre Henryk ormai in punto di morte, ma rimane sconvolta quando scopre, sotto il cinturino dell’orologio del padre, il tatuaggio di Auschwitz, tenuto segreto per molti anni. Come è possibile che le abbia nascosto una parte così terribile sua vita? E chi è Frieda, il nome che suo padre invoca quando è incosciente? Alla ricerca di indizi sul passato, Miriam trova tra gli oggetti della madre un’uniforme da detenuta del campo femminile di Ravensbrück. Tra le cuciture ci sono decine di lettere destinate a Henryk, scritte da una donna di nome Frieda. Le lettere rivelano l’inquietante verità sulle “ragazze coniglio”, giovani donne vittime di sperimentazioni disumane durante i loro giorni al campo. Attraverso quei racconti, Miriam scopre, lettera dopo lettera, una storia d’amore che Henryk ha custodito nel cuore per quasi cinquant’anni”.

Per la seconda recensione di “Consigli di lettura”, seguiamo la segnalazione di Giuliana Conserva, che questa settimana ci porta a Barcellona con il libro di Carolina Pobla: “I gerani di Barcellona”, edito da Garzanti Libri. “Ispirato alla storia dei suoi nonni, con questo romanzo l’autrice ci offre uno spaccato della storia iberica del novecento. Le protagoniste sono due sorelle che affrontano i cambiamenti, le scelte, gli errori delle loro vite con la forza di e la tenacia simili a quelle di un geranio, pianta simbolo della capacità di resistenza alle avversità. Interessante lo spaccato sul Franchismo e lo sguardo sulla società che cambia al passo con la storia. Lettura interessante e a tratti avvincente. Non male come romanzo di esordio”.

L’Associazione Borgo Antico organizza ogni anno, ad agosto a Bisceglie, il Festival Letterario Libri nel Borgo Antico: un evento d’importanza nazionale, che ha fra i suoi obiettivi la promozione della lettura soprattutto fra i giovani. Per conoscere tutte le novità sulla dodicesima edizione del Festival Libri nel Borgo Antico, che quest’anno si terrà il 27-28-29 agosto, consulta il sito www.librinelborgoantico.it, segui le pagine social Facebook e Instagram