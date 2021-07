Al via la nona edizione di “Libridamare”: focus su Dante Alighieri

Prende il via alle ore 19 di oggi, giovedì 8 luglio, nella location delle “Vecchie Segherie Mastrototaro” la nona edizione della rassegna “Libridamare“, realizzata dal “Circolo dei Lettori“, “Presidio del Libro di Bisceglie” con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Bisceglie.

L’edizione 2021, a libera fruizione, intitolata “a riveder le stelle“, sarà dedicata alle opere di Dante Alighieri, in onore del settimo centenario della morte, e fa parte del progetto “La parola che cura – Viaggiare per non perdersi” , finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo.

L’incontro inaugurale prevede una conversazione con l’accademico Giulio Ferroni sul tema “L’Italia di Dante”.

La rassegna si chiuderà il 19 agosto, in linea con il seguente calendario:

Ilaria Guidantoni, “Dante e l’Islam”, 15 luglio

Paolo Di Paolo, “Le donne di Dante”, 22 luglio

Gabriella La Rovere, “La parola che cura: donare gentilezza”, 26 luglio

Reading dantesco a cura del “Circolo dei lettori“, 5 agosto

Noemi Ghetti, “Dante Alighieri tra filosofia e poesia d’amore”, 12 agosto

“Alter-Azioni”, Clelia Sguera con Vito Liturri e Leonardo Lospalluti, In viaggio con Dante tra auricolari e ipod, Concerto e reading musicale, sul Sagrato della Basilica di San Giuseppe, 17 agosto.

In programma, inoltre, un ciclo di laboratori tenuti da Daniela Rubini presso la “Biblioteca Isolachenoncé” all’interno dell’Opera Don Uva, che coinvolgerà bambini e ospiti della struttura in percorsi creativi e di animazione teatrale ispirati agli scenari danteschi.

Prevista la partecipazione del gruppo di lettura dell’ “Unitre” seguito da Ida Lucia Musci, con gli incontri che saranno allietati dalle esibizioni di due scuole di danza.

Il ciclo degli incontri è stato riconosciuto dal MIUR come attività di aggiornamento; i partecipanti, iscrivendosi sulla piattaforma “SOFIA”, potranno ricevere al termine la certificazione dei crediti formativi.