Al via la “Festa Nazionale dei Lettori”, il Presidio del Libro Bisceglie risponde presente

Oggi, lunedì 2 ottobre, ha inizio la 19esima “Festa Nazionale dei Lettori” promossa dai Presidi del Libro con la sezione di Bisceglie sempre presente. L’evento terminerà domenica 8 ottobre.

Letture in biblioteca, a scuola, un incontro con l’autore in libreria, una conversazione d’arte nel chiostro e uno spettacolo teatrale per augurare agli studenti di ogni ordine e grado un anno scolastico ricco di curiosità, emozioni e conoscenza.

Anche quest’anno il Circolo dei Lettori – Presidio Del Libro Bisceglie potrà contare sulla collaborazione di partner che condividono lo spirito dell’iniziativa: Universo Salute Opera Don Uva, la libreria Vecchie Segherie Mastrototaro, Kuziba Teatro, e il Comune di Bisceglie.

La parola che cura è il messaggio che incrocia il tema affidato quest’anno alla Festa: “Nessun uomo è un’isola, a cui si unisce la connotazione:…se ha un libro per amico. Proprio per sancire come la potenza delle parole e della conoscenza impediscano di essere o sentirsi soli. Ci auguriamo che ognuno possa sempre trovare tra le pagine di un romanzo o di un saggio o tra i versi di una poesia l’aquilone per librarsi in volo”.