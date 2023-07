Al via il concorso artistico “Cuori a Levante” per premiare creatività e fantasia

La Scuola di Ciclismo Asd Ludobike Racing Team, in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, organizza il concorso artistico-culturale “Cuori a Levante”, un’iniziativa ideata per valorizzare la creatività e la verve artistica dei più piccoli.

L’idea è rivolta a piccoli e giovani artisti dai 3 ai 14 anni. I partecipanti avranno la possibilità di esprimere emozioni, fantasie, curiosità e stati d’animo attraverso la realizzazione di un elaborato grafico in formato A4 sul tema “La mia estate”.

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita: gli elaborati dovranno essere consegnati presso il Mondadori Bookstore – Vecchie Segherie Mastrototaro, in via Porto n. 35 a Bisceglie, dal 17 al 30 luglio, compilando una scheda di iscrizione che sarà rilasciata dai responsabili della libreria.

A valutare i lavori artistici pervenuti sarà una giuria composta da Viviana Peloso, libraia (Presidente di Giuria), Francesco Brescia, giornalista, Fabiano Di Lecce, direttore artistico della Compagnia Fagipamafra, Lucrezia Mastrapasqua, illustratrice, e Valeria De Feudis (DOMOtèka) e Sebastiano Marchese (Tipografia Marchese Stampa di Classe) in rappresentanza degli sponsor.

Martedì 1° agosto, in via Cala dell’Arciprete alle 19:30, saranno premiati, con buoni da spendere per l’acquisto di libri, i dieci elaborati ritenuti maggiormente validi dalla giuria tecnica. Durante la serata ci sarà la partecipazione di Tommaso Lorenzini, lo Spiderman ruvese che da anni svolge una preziosa opera di volontariato sul territorio donando sorrisi ai piccoli pazienti dei reparti oncologici e non solo.