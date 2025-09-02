Al via a Bisceglie le riprese del cortometraggio “La nostra ultima estate”

Sono ufficialmente iniziate lunedì 1 settembre le riprese del cortometraggio “La nostra ultima estate”, diretto dal regista biscegliese Giuseppe de Candia insieme al coratino Paolo Emilio Addario Chieco. Il film racconterà amori giovanili, amicizie e il percorso di scoperta di sé, con l’obiettivo di unire emozioni, crescita personale e valorizzazione dei paesaggi pugliesi.

Nel cast, oltre allo stesso De Candia nei panni di Alex, ci sarà l’attore romano Riccardo Uberti, che interpreterà Tommaso. Accanto a loro prenderanno parte alla produzione diversi attori professionisti, tra cui Michele Lafanzio, Manuela Boccanera, Flavio Bocola, Claudio Totino e Claudia Tatulli.

Le riprese si svolgeranno in suggestive location del territorio pugliese, tra Bisceglie, Molfetta, Trani e Corato, con il patrocinio gratuito dei Comuni di Bisceglie e Trani.

A rafforzare la qualità della produzione è la squadra tecnica, composta da professionisti provenienti in parte da Roma e in parte dalla Puglia. Un connubio di competenze che punta a esaltare al meglio ogni dettaglio del cortometraggio. Con questa nuova opera, i due giovani registi offrono al pubblico una storia che intreccia sentimenti e legami generazionali, confermando al tempo stesso la vitalità e il fermento culturale della scena cinematografica pugliese.