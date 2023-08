Al via a Bisceglie la rassegna cinematografica “I 39 Scalini” / VIDEO

Le Vecchie Segherie Mastrototaro, in collaborazione con Confcommercio Bisceglie e Assolocali-Vivi Bisceglie, danno il via a una rassegna di cinema all’aperto “I 39 Scalini” che avrà luogo a Bisceglie a partire da quest’oggi, 9 agosto, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie. Il progetto nasce da un’idea di Mauro Mastrototaro e si avvale della direzione artistica di Antonio Musci e si articolerà in otto appuntamenti serali nel mese di agosto con la proiezione di altrettanti lungometraggi. Titolo della rassegna: “I 39 scalini”.

Per informazioni e prevendita: 080 809 10 21 – info@vecchiesegherie.it – Scalinata Parco delle Beatitudini.

Servizio e montaggio a cura di Sebastiano Ursi.