Al via “421 metri nel Borgo”, passeggiate guidate serali dalla Cattedrale a Santa Margherita

Si chiama “421 metri nel Borgo” l’iniziativa promossa dall’Associazione 21 che porta a Bisceglie tour serali organizzati. Si parte oggi, giovedì 12 agosto, continuando mercoledì 25 agosto e giovedì 9 settembre, dalle 20.30 con passeggiate guidate dalla Cattedrale alla Chiesa di Santa Margherita, passando per il Castello. L’iniziativa rientra nel programma estivo Estate in Blu, è patrocinata dal Comune di Bisceglie ed è realizzata con la collaborazione di FAI, Cattedrale, Castello di Bisceglie e Zona Effe.

“Un itinerario culturale nel cuore del borgo di Bisceglie, 421 metri di scoperta o riscoperta delle bellezze storiche e artistiche della nostra città. Un viaggio tra tesori – spiega Stefania Sciancalepore dell’Associazione 21 – più o meno conosciuti come la Cattedrale, il Castello e la Chiesa di Santa Margherita, una visita guidata in un contesto diverso dal solito, lo scenario serale. Nelle varie serate ci saranno anche sorprese come degustazioni e mostre”.

“In questi mesi abbiamo aperto le porte di Santa Margherita a tantissimi visitatori, biscegliesi e non. C’è interesse per la cultura, per la storia della nostra città. L’impegno dell’Associazione 21 – continua Stefania Sciancalepore – è proprio in questo senso: creare occasioni di incontro, itinerari turistico-culturali, fare rete per contribuire alla valorizzazione di Bisceglie e accendere un faro sulle bellezze, soprattutto quelle spesso inesplorate, del Borgo Antico”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Associazione 21 sui propri canali social, all’indirizzo email: info@21bisceglie.it e ai numeri 3402966475 e 3771495003.